Bundesbank’tan ırkçılık uyarısı

Ülkedeaşırı sağın yükselmesinden endişe duyduğunu dile getiren Başkan Joachim Nagel, aşırı sağcıların, ülke dışından gelen yatırımcıları ve kalifiye iş gücünü ürküttüğünü söyledi. Vatandaş olarak kendinin de büyük endişe duyduğunu söyleyen Nagel, "Bu nedenle hayatımda ilk kez Frankfurt'taki demokrasi mitingine katıldım" şeklinde konuştu.Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ya da eurodan çıkması gibi düşüncelerin akıldan bile geçirilmemesi gerektiğini belirten Nagel, "Bu hepimiz için ekonomik felaket olur" diye konuştu. Nagel, "İş dünyası da ekonomik durumu önemsiz görmemeli. Ancak durumu, gerçekte olduğundan da kötüleştirmemeliyiz. Aksi takdirde kimse gelip yatırım yapmaz" dedi.