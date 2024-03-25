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Giriş Tarihi: 25.3.2024

Bundesbank’tan ırkçılık uyarısı

Mustafa AKBABA
Bundesbank’tan ırkçılık uyarısı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, aşırı sağcıların ülkedeki refahı tehdit ettiğini söyledi. Nagel, “Yatırımcı ürküyor” dedi

'BEN DE ENDİŞE DUYUYORUM'
Ülkede aşırı sağın yükselmesinden endişe duyduğunu dile getiren Başkan Joachim Nagel, aşırı sağcıların, ülke dışından gelen yatırımcıları ve kalifiye iş gücünü ürküttüğünü söyledi. Vatandaş olarak kendinin de büyük endişe duyduğunu söyleyen Nagel, "Bu nedenle hayatımda ilk kez Frankfurt'taki demokrasi mitingine katıldım" şeklinde konuştu.

'EKOMOMİK FELAKET OLUR'
Almanya'nın Avrupa Birliği'nden ya da eurodan çıkması gibi düşüncelerin akıldan bile geçirilmemesi gerektiğini belirten Nagel, "Bu hepimiz için ekonomik felaket olur" diye konuştu. Nagel, "İş dünyası da ekonomik durumu önemsiz görmemeli. Ancak durumu, gerçekte olduğundan da kötüleştirmemeliyiz. Aksi takdirde kimse gelip yatırım yapmaz" dedi.
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Bundesbank’tan ırkçılık uyarısı
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