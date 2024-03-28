Başkonsolos İzbul yaralıları ziyaret etti

Solingen'dekiyangın faciasından sonra Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Başkonsolos İzbul'a ABİ Partisi Solingen Başkan Yardımcısı Cemal Ayıboğan da eşlik ederek bilgi verdi. Daha sonra farklı hastanelerde tedavi gören yaralı vatandaşları ziyaret eden İzbul, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Ahşap bir binada çıkan yangında Bulgaristan Türklerinden olan Zhilov ailesi tamamen yok olmuştu. Anne Kıymet, baba İsmail ve kızları Gizem ile Elis yangında yaşamını yitirmişti. 9'u ağır, 21 kişinin yaralanmasına neden olan yangının kundaklama sonucu çıktığının açıklanması, şehirde şok etkisi yarattı. Binanın yanındaki 4 ev güvenlik nedeniyle tahliye edildi.-