Solingen’de ikinci vahşet

Açıklama Wuppertal Savcılığı'ndan geldi. Savcılık, bilirkişi raporunun tamamlandığını ve bu rapora göre yangının "yanıcı madde dökülmek suretiyle" çıkarıldığının belirlendiğini bildirdi. Polisin şimdi yangını kimin çıkarttığını tespit etmek için çalışma başlattığı açıklandı. Yangında baba İsmail (Kuncho) Zhilov (29), anne Kıymet (28, Katja), kızları Gizem (Galia, 5) ve üç aylık kızları Elis yaşamını yitirmişti.Bilirkişi raporuna göre yangın 5 dakika içinde çatı katına kadar yayıldı. Savcı Heribert Kaune Gebhardt, "Aile, dairedeki duman dedektörünün alarm vermesiyle hemen evden çıkmış. Ama yangının her yeri sarması nedeniyle kaçmayı başaramamış. Cesetlerin bulunma şekli bunu gösteriyor" dedi. Savcı aynı zamanda "yabancı düşmanlığı yok" açıklaması ile dikkat çekti. Savcının bunu neye dayanarak söylediği netlik kazanmadı.Binada bu yangından birkaç gün önce yine yangın çıktığı, merdiven boşluğuna bırakılan bir bebek arabasının ateşe verildiği öğrenildi. Polis, iki olayın birbiriyle olası bağlantısını araştırıyor. Yine Solingen'de 29 Mayıs 1993'te Genç Ailesi'nin yaşadığı ev, Neo-Naziler tarafından kundaklanmış ve aileden 5 kişi ölmüştü. Son yangından sonra da hemen "acaba kundaklama mı?" sorusu gündeme gelmişti.