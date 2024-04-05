RHEİNLAND Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, Alman Türk Bilim, Ekonomi ve Kültürlerarası Çalışmalar Akademisi'nin (Detu) iftar davetine katıldı. Mainz Başkonsolosu Mehmet Akif İnam'ın da hazır bulunduğu davette Dreyer, toplumlar arası hoşgörünün önemini vurguladı. Davet edildiği için teşekkür eden Dreyer, "Paskalya ile ramazanın aynı döneme denk gelmesi de güzel bir tesadüf. Herkesin ramazanı mübarek olsun" dedi.BAŞBAKAN Malu Dreyer, "Çeşitli kültürlerden gelmemizi büyük zenginlik olarak görüyorum. Türk pasaportu taşıyan insanların, ikinci sınıf vatandaş olduğunu ve buraya ait olmadığını iddia edenlere bir cevabımız var: Bunlara tüm kalbimizden ve inanarak karşı çıkıyor ve itiraz ediyoruz. İyi ki buradasınız. Müslümanlar buraya ait. Benim için en önemli olan, birlikte burada yaşamamız" dedi.DREYER, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde aday olan Detu Başkanı Salim Özdemir'i desteklediğini ifade etti. Başkonsolos İnam, Dreyer'in katılmasının önemine işaret ederek, "Hükümetin yabancı politikası samimi, hoşgörülü ve çok yönlü. Dreyer'e katılımı için teşekkür ediyorum" dedi. Özdemir de konuşmasında sadece yemek yemek için değil, hoşgörü, saygı, kültürlerarası anlayışı kutlamak için bir araya gelindiğini söyledi.