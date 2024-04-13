Teklifleri de tam bir skandal

Almanya'nın Nagold kentinde yaşayan Meryem Üge Evren'in satın aldığı mezara bir başkasının defnedilmesiyle başlattığı mücadelede yeni bir skandal yaşandı. Kanserden ölen eşi Ali'nin yanına defnedilmek için mezarlık satın alan, ancak o mezara gözleri önünde bir başka kadının cenazesi defnedilen Evren, "Durumu düzeltmeye çalışırken, belediyeden şoke eden mektup aldım" dedi.Evren,"Nagold Belediyesi, yeni defnedilen kadının cenazesini çıkaramayacaklarını belirtiyor mektupta. Sundukları teklif ise eşimin cenazesini başka bir yere taşımak. Bunu bana utanmadan nasıl teklif ederler? Satın aldığım mezara defin daha yeni gerçekleşti. Ben ilk günden beri cenaze çıkartılsın diye mücadele verirken, nasıl bu teklifle gelebilirler bana? Yanıt karşısında çok üzüldüm" diye konuştu.Eşinin yaklaşık sekiz ay önce vefat ettiğini anlatan Evren, "Eşimin cenazesinin toprakla bütünleşmesi ilerledi. Diğer cenaze daha yeni defnedildi. Teklifi önce bana değil, diğer cenaze yakınlarına götürmeleri gerekirdi. Kocamı defnederken iki mezar yeri satın aldım. Bir hata yaptılar. Düzeltmeleri için bekliyorum. Defnedilen diğer cenaze için satın alınan mezar yeri de çok yakında" dedi.