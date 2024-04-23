Göçmen doktor kurtarıcı oldu

Bavyera Türk-Alman Tabipler Birliği, kuruluşunun 20. yılını kutladı. Yaklaşık 260 davetlinin katıldığı kutlamada konuşan Bavyera Eyaleti İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, "Almanya, büyük doktor sıkıntısı yaşıyor. Alman halkının sağlık sorunuyla ilgilenecek yeterli sayıda doktor bulmakta zorlanıyoruz. Tam bu noktada göçmen kökenli ve başarılı doktorların sıkıntının ortadan kalkmasına katkı sağlaması önemli" şeklinde konuştu.NÜRNBERG Belediye Başkanı Marcus König, "Nürnberg'de yalnızca cebinde parası olan değil, parası olmayan, çok çalışan göçmen doktor ve sağlık personeli sayesinde iyi sağlık hizmetinden yararlanmakta. Bunu teşekkür borcumuz olan sizlere borçluyuz. İnsan sağlığına faydalı olmak adına bu zorlu mesleği seçtiğiniz için teşekkürler. Ödediğiniz vergilerle kentimizin alt yapı ve yatırımına katkı sunduğunuz için de teşekkürler" dedi.TÜRKİYE'NİN Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci ise, "Türk toplumunun uzun yıllardır Almanya'nın ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve pek çok alanına katkısı büyük. Ne mutlu ki Türk toplumu artık içinden politikacılar, başarılı iş insanları, Almancayı ustaca kullanan yazarlar, bilim adamları, sporcular çıkarabilecek seviyeye ulaştı. Bizlere bu gururu yaşatan sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.