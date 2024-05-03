5 milyon euroluk büyü vurgunu

Münih kentinde yaşayan Serkan (47) ve Süreyya Ö. çifti, 2011 yılında tanıştıkları Nurcan B.'yi (55) büyü bozma vaadiyle 5 milyon euro dolandırdı. Geleceği gördüğünü iddia eden Serkan Ö., Nurcan B.'nin (55) üzerinde ölüm büyüsü olduğunu söyledi, kadına ilaçlı su içirip kendinden geçmesini sağladı. Bu yolla istediği her türlü mahrem bilgiyi aldı.Serkan Ö., kadını o halde bankaya götürüp para çektirdi ya da para havalesi gerçekleştirmesini sağladı. Kadın kendinde değilken elde ettiği bilgileri ileriki seanslarda kullanan Serkan Ö., bu yolla yıllarca kadından para sızdırdı. Aile şirketleri olan Nurcan B., durumu ailesinden gizledi. Dolandırıcılığı eşine anlattığında ise hukuk yoluna başvuruldu.Münih'tebaşlayan dolandırıcılık davasının ilk duruşmasında çift sessiz kalırken, ikinci duruşmaya hastalığı bahane edip katılmadı. İki ila yedi yıl hapis istemiyle yargılanan çift, daha sonra kayıplara karıştı. Türkiye'ye kaçtıkları sanılan çifte, SABAH avukatları aracılığıyla ulaştı. Süreyya Ö., "Benim yaşanan olanlardan haberim yok" diye konuştu.Süreyya Ö., "Eşim Nurcan hanımla görüşüyordu. Ben yalnızca tanıştıkları gün yanındaydım. Serkan bey banka kartlarını alır, bütün alışverişi kendisi yapardı. Hesabımıza ne kadar para girip çıktığını bilmiyordum. Benim yaşanan olaydan haberim olmadı" diye konuştu.NurcanB. ise, "Bana 'Ailende büyü var. Kurşun dökeyim' dedi. Evime çağırdım. Sudan muska çıkarıp, 'Eşin ölecek. Oğlun da sakat kalacak. Büyüyü bozmam gerek' dedi. Seans başı bin euro aldı" diye konuştu. Dolandırıcı, Nurcan B.'nin boynundaki altın zinciri bile, 'bunda büyü var" diyerek aldı fakat onu da kendi eşine taktı.SERKAN Ö.'nün avukatı Ömer Ekinci ise müvekkilinin telefonlarının kapalı olduğunu, kendisinin de iletişim kuramadığını söyledi. Ekinci, "Serkan Ö., suçsuz olduğunu söylüyordu, ancak ikinci duruşmaya gelmedi. Bana eşi ve kendisinin hasta olduğunu söyledi. Polis, Türkiye'ye kaçtığından şüpheleniyor" şeklinde bilgi verdi. Serkan Ö.'nün Ordu'da olduğu bilgisine ulaşıldı.