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Giriş Tarihi: 3.5.2024

Solingen kundakçısı tutuklandı

Cengiz PARLAYAN
Solingen kundakçısı tutuklandı

Solingen’de dört Türk kökenlinin ölümüne yol açan kundakçı hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Kundaklama nedeni de kesinleşti

İDDİANAME HAZIRLANIYOR
TÜRK kökenli Bulgaristan vatandaşı İsmail Zhilov (29) eşi Kıymet (28), kızı Gizem (3) ile üç aylık bebeği Elis'in yaşamını yitirdiği kundaklamanın faili Daniel S. (39) hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Yangından iki hafta sonra yakalanan Daniel S. hakkında cinayet, cinayete teşebbüs ve ölümle sonuçlanan kundaklama suçlamasıyla iddianame hazırlanacak.

"KİRACI-EV SAHİBİ ANLAŞMAZLIĞI"
WUPPERTAL Savcılığı, 25 Mart gerçekleşen kundaklamanın arkasında kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı olduğundan hareket edildiğini açıkladı. Savcı, yangının merdiven boşluğuna dökülen alev hızlandırıcı kimyasal madde ile başlatıldığını belirtti, tanık ifadeleri ile çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda zanlıya ulaşıldığını aktardı.
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Solingen kundakçısı tutuklandı
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