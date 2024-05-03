Solingen kundakçısı tutuklandı

TÜRK kökenli Bulgaristan vatandaşı İsmail Zhilov (29) eşi Kıymet (28), kızı Gizem (3) ile üç aylık bebeği Elis'in yaşamını yitirdiği kundaklamanın faili Daniel S. (39) hakkında cinayet suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı. Yangından iki hafta sonra yakalanan Daniel S. hakkında cinayet, cinayete teşebbüs ve ölümle sonuçlanan kundaklama suçlamasıyla iddianame hazırlanacak.WUPPERTAL Savcılığı, 25 Mart gerçekleşen kundaklamanın arkasında kiracı-ev sahibi anlaşmazlığı olduğundan hareket edildiğini açıkladı. Savcı, yangının merdiven boşluğuna dökülen alev hızlandırıcı kimyasal madde ile başlatıldığını belirtti, tanık ifadeleri ile çok sayıda güvenlik kamerasının incelenmesi sonucunda zanlıya ulaşıldığını aktardı.