Vatandaşlığa geçişte 2000 milat sayıldı

Karar, Alman vatandaşlıkları iptal edilen 5 Türk'ün açtığı davalar üzerine verildi. Düsseldorf İdare Mahkemesi, 1 Ocak 2000'den sonra yeniden Türk vatandaşlığına geçtikleri için Alman vatandaşlıkları iptal edilen Türklerin açtığı davada, Avrupa Adalet Divanı'ndan (ABAD) görüş istedi. ABAD, iptal kararını veren Alman mahkemelerini haklı buldu ve iptallerin hukuka uygun olduğuna hükmetti.Abad, Almanya'da 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren yeni vatandaşlık yasasının otomatik iptal maddesi içerdiğine dikkat çekerek, "Eğer bir Alman vatandaşı 31 Aralık 1999 tarihinden sonra AB üyesi olmayan bir ülkenin vatandaşlığına geçerse, otomatik iptal maddesi devreye girer ve Alman vatandaşlığı iptal edilir" dedi. Kararda, bu kişilerin tamamının Türk vatandaşlığını 1 Ocak 2000'den sonra aldığına dikkat çekildi.Mahkeme, Alman yasalarına göre Almanya sınırları içinde yaşayan Türklerin 31 Aralık 1999 tarihine kadar yeniden Türk vatandaşlığını alabildiklerini de vurguladı. ABAD, 31 Aralık 1999 tarihine kadar geçerli yasanın otomatik kayıp hükmünü içermediği için 1 Ocak 2000'den önce her iki ülkenin de vatandaşlığını alanların, çifte vatandaş olduğunu kaydetti. Bu kararla mahkeme 2000 yılını resmen milat ilan etmiş oldu.Abad, 2000 öncesi hem Türk hem Alman vatandaşı olanların çifte vatandaşlığı onaylanırken, 1 Ocak 2000'den sonra yeniden Türk vatandaşlığı alanların Alman vatandaşlıklarının iptal edilmesinin hukuka uygun olduğu da artık kesinleşti. Almanya'da 2000 yılından önce olanlar da en üst mahkemenin kararı olmadan diken üstünde yaşarken, 2000'den sonra yeniden Türk vatandaşı olanlar, mahkemelerin kararını bekliyordu.