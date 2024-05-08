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Giriş Tarihi: 8.5.2024

Dilek Gürsoy kalp hastanesi kuruyor

MEHMET UZUN
Dilek Gürsoy kalp hastanesi kuruyor

Avrupa’da ilk yapay kalp naklini gerçekleştiren Doktor Dilek Gürsoy, kalp ve damar hastalıkları hastanesi açma çalışmasına başladı. Gürsoy, destek istedi

Yurtdışında yaşayan Türklere hizmet etmek için Mönchengladbach kentinde hastane kuracağını dile getiren Dr. Dilek Gürsoy, "Hastanenin kurulması için 2.5 milyon euro bütçeye ihtiyacımız var. Bunun için de bağış kampanyası başlattık. Desteğinizi bekliyorum" dedi. Amacının para kazanmak değil, hizmet etmek olduğunu dile getiren Ordulu kalp cerrahı, "Gani ismini vereceğim hastane 1300 metre kare alan üzerine kurulacak. Hastanede ikişer kişinin kalabileceği 8 oda, 2 ameliyathane, 3 yoğun bakım yatağı olacak. Desteğinizi bekliyorum" diye konuştu.
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Dilek Gürsoy kalp hastanesi kuruyor
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