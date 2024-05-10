Müslüman mülteci istemiyorlar

INSA adlı araştırma şirketinin anketi, Alman halkının Müslüman mülteciye karşı olduğunu ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 52'si, Almanya'nın artık İslam ülkelerinden mülteci kabul etmemesi gerektiğini öne sürdü. AfD seçmenlerinin yüzde 81'i, CDU seçmeninin ise yüzde 54'ü bu görüşü savundu.ANKETE katılanların yüzde 54'ü Alman olarak kendi ülkelerinde azınlık haline gelmekten korktuğunu ifade etti. Genel anlamda göçün azaltılmasını isteyenlerin oranı yüzde 44 oldu. Öte yandan katılımcıların yüzde 65'i "Sadece siyahlara karşı değil, beyazlara karşı da ırkçılık var" dedi.