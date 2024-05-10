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Giriş Tarihi: 10.5.2024

Para dolu çantayı polise teslim etti

Mustafa AKBABA
Para dolu çantayı polise teslim etti

Münih’te yaşayan taksici Suat Öcalan, kaldırımda bulduğu içi para dolu çantayı polise teslim etti. Öcalan, “Vicdanımı dinledim” dedi

Eşini klinik randevusuna götürürken kaldırımda çanta bulan Kayserili taksici Suat Öcalan (63), "Yürürken içinden 14 bin 535 euro, kimlik, ehliyet, kredi kartı ve belgeler olan çanta buldum. O anda yanımdan geçen görgü tanığı iki kadın 'Paraları aramızda paylaşalım' dedi. Vicdanımın sesine kulak vererek çantayı polise teslim ettim" dedi. Öcalan, polisin Hollanda'dan otomobil almaya gelen çanta sahibi 25 yaşındaki gence ulaştığını ve kendisini karakola davet ettiğini belirtti ve, "Genç bana dürüstlüğüm karşılığında 200 euro hediye etti" diye konuştu.
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Para dolu çantayı polise teslim etti
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