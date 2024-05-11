Belediyede randevu skandalı

Bochum kentinde Alman vatandaşlığa geçmek isteyenlerin belediyenin ilgili dairesinden randevu alabilmeleri oldukça zorken, sosyal medya üzerinden randevu satıldığı ortaya çıktı. WDR televizyonu bu yolu denedi ve aylar sonraya verilen randevuyu Telegram üzerinden iletişime geçtiği bir kişi aracılığıyla 250 euro karşılığında iki hafta sonrasına almayı başardı.RANDEVUYU, randevu tahsis sistemine erişimi olan bir memurun ayarladığı üzerinde durulurken, belediyeden 'Tüm sistemi kontrol ettik, durumu çözemedik' cevabı geldi. Vatandaşlık için 40 bin kişinin işlem sırası beklediği, 27 Haziran'da Türklerin çifte vatandaşlığına yasal iznin devreye girecek olması nedeniyle başvurunun artacağı hatırlatıldı.