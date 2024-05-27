Vatandaşlık testine İsrail soruları

Koalisyon hükümetinin hazırladığı ve 27 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni yasa, belirli şartları yerine getiren tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. İçişleri Bakanlığı ise şimdi yapılan vatandaşlık testine İsrail, Holokost ve Yahudilikle ilgili soruları da ekleme kararı aldı.Bakanlık, hazırlanan soru listesini bir yönetmelikle zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Böylelikle Yahudi düşmanı olanların Alman vatandaşlığına geçmesi engellenmek isteniyor. Testte "İsrail ne zaman kuruldu?" ve "Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun sebebi nedir?" şeklinde sorular yer alacak.