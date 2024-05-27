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Giriş Tarihi: 27.5.2024

Vatandaşlık testine İsrail soruları

Fatih YILMAZ
Vatandaşlık testine İsrail soruları

Almanya, yeni vatandaşlık yasasına İsrail ve Yahudilerle ilgili sorular ekleyecek. Kararı, İçişleri Bakanı aldı

Koalisyon hükümetinin hazırladığı ve 27 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni yasa, belirli şartları yerine getiren tüm göçmenlere çifte vatandaşlık hakkı tanıyor. İçişleri Bakanlığı ise şimdi yapılan vatandaşlık testine İsrail, Holokost ve Yahudilikle ilgili soruları da ekleme kararı aldı.

AMAÇ ENGELLEMEK
Bakanlık, hazırlanan soru listesini bir yönetmelikle zorunlu hale getirmeyi planlıyor. Böylelikle Yahudi düşmanı olanların Alman vatandaşlığına geçmesi engellenmek isteniyor. Testte "İsrail ne zaman kuruldu?" ve "Almanya'nın İsrail'e karşı özel sorumluluğunun sebebi nedir?" şeklinde sorular yer alacak.
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Vatandaşlık testine İsrail soruları
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