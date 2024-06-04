Ekrandan şoke eden ayrımcılık

Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olan Almanya'da, halka Milli Futbol Takımı'ndaki göçmen kökenli futbolcular soruldu. Katılımcıların beşte biri, daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediğini belirtti. Yüzde 17'si ise milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türk kökenli olmasının üzücü olduğunu ifade etti.BATI Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'nun (WDR) bu anketi, büyük tepkiye neden oldu. Başta teknik direktör Julian Nagelsmann olmak üzere ankete futbolcular tepki gösterdi. Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şoke oldum" açıklaması yaptı.ANKETTE, parti tercihlerine göre belirgin farklılıklar da gözlendi. Buna göre ırkçı ve İslam düşmanı olarak bilinen Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD) seçmenlerinin yüzde 47'si ve Sahra Wagenknecht İttifakı'nın yüzde 38'i daha beyaz bir milli takım istedi.