Göçmenler ırkçı partiye emanet

Hollanda'da 22 Kasım 2023 gününden bu yana süren hükümet kurma çalışmalarında sona gelindi. Özgürlük Partisi (PVV), Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) ile Çiftçi Vatandaş Hareketi Partisi (BBB) arasında oluşturulacak koalisyon hükümetinde bakanların isimleri belli oldu. Göç ve İltica Bakanlığı, ırkçı ve İslam karşıtı PVV'ye verildi.PVV, bu bakanlık için önce tehlikeli aşırılık yanlısı olarak gösterilen Gidi Markuszower ismini önerdi. Göçmen ve İslam karşıtı PVV'nin lideri Wilders'e bu isim için büyük tepki gelince, Markuszower isminden vazgeçildiği açıklandı. Bakanlığa önerilecek yeni isim beklenirken, Wilders bu kez sırdaşı Marjolein Faber'in ismini verdi. Faber adı da tepki çekince ortaklar acil toplantıya oturdu.Konuşmalarında sürekli, 'Kur'an yasaklansın, camiler kapatılsın, İslam defolsun' sözlerini sarf eden Faber'in göçmenlerden sorumlu bakan yapılma isteğine ilk tepki verenlerden biri hükümette yer alacak olan VVD lideri Dilan Yeşilgöz oldu. Dün öğleden sonra gerçekleşen toplantıda Faber ismi tartışıldı. Türkler, "PVV hangi ismi önerirse önersin gelecek olan isim ırkçı olacak" dedi.