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Giriş Tarihi: 26.6.2024

Kızını kaçırmanın bedeli ağır oldu

İkbal ÖZAKINCI İkbal ÖZAKINCI
Kızını kaçırmanın bedeli ağır oldu

Eşiyle velayet kavgası ettikten sonra dört yaşındaki kızını kaçıran Salman E., 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hâkim, “Bu çılgın eylem için kararımız 12 yıl hapis” dedi

Stade kentinde yaşayan eski eşiyle 4 yaşındaki kızı Aslıhan'ın velayeti için kavga eden ve kızını kaçırıp Hamburg Havalimanı'nda 18 saat rehin tutan Salman E.'ye (35) 12 yıl hapis cezası verildi. Salman E., rehin almak, reşit olmayan birini kaçırmak, kasıtlı yaralamak ve silah bulundurmaktan suçlu bulundu.



Sanık, 4 Kasım 2023 akşamı kızını plakasını söktüğü otomobille kaçırıp Hamburg Havalimanı'nda bariyerleri aşıp aprona girmiş, alana iki molotof kokteyli atıp, havaya üç kez ateş açmıştı. Türk Hava Yolları uçağının altında duran Salman E., patlayıcı kemer taktığını iddia edip Türkiye'ye uçma pazarlığı yapmıştı. Bu eylem 18 saat sürmüştü.
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Kızını kaçırmanın bedeli ağır oldu
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