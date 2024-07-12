‘Yeşiller Partisi halktan uzaklaştı’

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni üyesi Deniz Sekmen, savunduğu değerler ile artık Yeşiller'de siyaset yapamayacağını anladığını, ayrılık kararını bir yıl önce aldığını dile getirdi. Sekmen, "Vatandaşın ekonomik endişelerini veya göç sorununu gündeme getirdiğim anda kısıtlamalar yaşıyordum. Siyasi çalışmalarımı istediğim gibi yürütemiyor, fikrimi dile getiremiyordum. Siyasete susmak için girmedim" diye konuştu. Bir milletvekilinin parti programına değil önce vicdanına karşı sorumlu olduğunu söyleyen Sekmen, "Tartışma kültürüne ihtiyacımız var. Bu kültür CDU'da iyi şekilde yaşanıyor. Bu yüzden CDU'yu tercih ettim" dedi.MELİS Sekmen, bir daha meclise girememe korkusu ve kişisel geleceğini düşündüğü için CDU'ya geçtiği eleştirilerine, "Yeşiller'e gençliğimi verdim. Çok genç yaşta belediye meclis üyesi oldum, grup başkanlığı yaptım, milletvekili seçildim. Benim gibi biri bile partiden ayrılıyorsa, parti hangi yöne gittiğini gözden geçirmeli. Parti değiştirmekle kolayı seçmedim. Kolay olan arkasında durmadığım fikirleri savunmak olacaktı" diye konuştu.