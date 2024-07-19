Gelirin yarısını devlet alıyor

Çalışanların gelirlerinden yapılan kesintileri inceleyen Almanya Vergi Mükellefleri Birliği, tüm vergiler düşüldükten sonra çalışanların cebine bir euroluk gelirden ortalama 47,4 sent kaldığını açıkladı. Birlik, 31,7 sentin sosyal güvenlik kesintilerine, 20,9 sentin ise vergilere gittiğini hesapladı. Bekar çalışanların kazançlarının ise yüzde 53,6'sı kesintiye uğruyor.Birlik Başkanı Reiner Holznagel, "Gelir vergisi oranımız hakkında, özellikle orta sınıf lehine, çok acil ve derinlemesine bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Buna ek olarak, elektrik ve ısınma dahil olmak üzere tüm günlük tüketim mallarındaki vergi oranları yüzde yediye düşürülmeli. Kesinti oranı yüzde 50'nin altına çekilmeli" diye konuştu.