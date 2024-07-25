‘Korkuyorum’ dedi, cesedi bulundu

Almanya'nın Boden Gölü kıyısındaki Kressbronn kasabasında restoran işleten ve pazartesi sabahı çalışanları tarafından kayıp olarak bildirilen Esme Eryücel'in (70) cesedine evinin yakınlarında ulaşıldı. Her gün sabah 07.00'de işe giden ve akşam 22.00'ye kadar restoranda kalan Eryücel'in cesedi evine 400 metre mesafedeki bahçe kulübesinin yanında bulundu.Eşinden ayrı yaşayan ve kızı ile restoran işleten Esme Eryücel'i tanıyanlar, öldürülme korkusu yaşadığını, bir hafta önce dairesine zorla girildiğini ve evinin soyulduğunu anlattı. SABAH'a konuşan çevredeki Türk esnaf, "Büyük şok içindeyiz. Güler yüzlü, çok sevilen biriydi. Ölümü bizi çok sarstı. Failin bir an önce bulunmasını istiyoruz" dedi.Cinayet akıllara Duisburg'da 7 yıl önce işlenen restoran sahibi Birgül Düven (46) cinayetini getirdi. Düven, işletmesini açmaya hazırlanırken, tuvalet bahanesiyle kapıyı açtıran Constantin S. tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısı, bir soygun sonrası yakalanıp ömür boyu hapse mahkûm edilmişti.