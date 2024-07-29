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Giriş Tarihi: 29.7.2024

Karsu’dan Hatay’a destek

Ünlü şarkıcı Karsu, memleketini unutmadı. Karsu, 6 Şubat depremiyle büyük hasara uğrayan Hatay’daki engelliler için çiftçilerden baharat alıp Hollanda’da satacak

Karsu’dan Hatay’a destek
Piyanist, besteci, söz yazarı ve şarkıcı Karsu, 6 Şubat depremiyle yıkılan Hatay için ailece çalıştıklarını belirtti ve "Hatay'daki çiftçilerden baharatları alıp Hollanda'ya götürüp satacağız. Engelliler için Hollanda'dan elektrikli sandalye temin edip Hatay'a götüreceğiz" dedi. Türkiye ile Hollanda arasındaki dostluğun 100. yılı dolayısıyla Atatürk Orman Çiftliği'nde konser veren Karsu, "Hatay'daki müzik okulumuzda 900'ün üzerinde öğrencimiz var. İkincisini açmayı düşünüyoruz. Annemle de 'baharat projesi' başlatıyoruz. Ailecek çalışıyoruz" dedi.
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Karsu’dan Hatay’a destek
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