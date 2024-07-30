Asitli saldırı tatili zehir etti

Hollanda'nın Amersfoort kentinden eşi ve iki çocuğuyla birlikte memleket tatiline giden Vural Öztürk (56), aracına yapılan asitli saldırının şokunu yaşıyor. "Hasmım yok, düşmanım yok. Bize olan kin ve nefretin nedenini anlayamadım. Büyük özlem duyduğumuz memleketim Kayseri'de başıma böyle bir olay gelmesine çok üzüldüm. Vatan, bayrak, memleket ve ana-baba hasretini gidermek için binlerce kilometre yol geliyoruz. Gördüğümüz muamele bizi perişan etti. Olay, 26'yı 27 Temmuz'a bağlayan gece Kayseri havalimanına çok yakın olan Koca Sinan Mahallesi'nde gerçekleşti. Şimdi mobese kameraları incelenecek. Umarım saldırgan bulunur" dedi.