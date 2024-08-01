Seçim afişinde gizli Hitler selamı

Almanya İçin Alternatif Partisi (AfD), 22 Eylül günü Brandenburg Eyaleti'nde gerçekleşecek olan yerel seçim için hazırladığı afişte gizli Hitler selamı kullandı. Mutlu bir aile portresi çizilen afişte, ailenin babası Hitler selamı ile çatı oluşturdu. Frankfurt (Oder) kentindeki afişe Sol Parti'den tepki geldi.Frankfurt (Oder) Sol Parti Teşkilatı Başkanı Anje Kreisel, afiş hakkında suç duyurusunda bulundu. Kreisel, "Afiş sınırları zorlayan, kabul edilebilir olmayan kasıtlı bir provokasyon. Sağ popülist güçlerin kasıtlı olarak kentin imajına zarar vermeye çalışması endişe verici ve kabul edilemez" dedi.