Doğunun ekonomisini göçmen ayakta tutuyor

AlmanEkonomi Enstitüsü, ülkenin doğu eyaletlerinde çalışan sayısının 2022-2023 yıllarında düştüğünü, göçmen çalışanların bu düşüşü kısmen azalttığını açıkladı. Enstitüsü, Saksonya, Saksonya Anhalt, Thüringen, Mecklenburg Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde binlerce kalifiye eleman eksikliği çekildiğine işaret etti.Saksonya'dan örnek veren enstitü, Alman çalışan sayısının 7500 azaldığını, 14 bin 800 göçmenin çalışmaya başlayarak oranı düşürdüğünü belirtti. Enstitü uzmanı Fabian Semsarha, "Bazılarının düşündüğü gibi yabancılar Almanların işlerini çalmıyor, istihdama önemli katkıda bulunuyor" açıklaması yaptı.