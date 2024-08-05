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Giriş Tarihi: 5.8.2024

Doğunun ekonomisini göçmen ayakta tutuyor

Almanya’nın doğu eyaletlerinde yükselen ırkçılığa karşı bölge ekonomisini göçmenler ayakta tutuyor. Alman çalışan sayısı azalırken, göçmen çalışan sayısı artıyor

Cengiz PARLAYAN
Doğunun ekonomisini göçmen ayakta tutuyor
Alman Ekonomi Enstitüsü, ülkenin doğu eyaletlerinde çalışan sayısının 2022-2023 yıllarında düştüğünü, göçmen çalışanların bu düşüşü kısmen azalttığını açıkladı. Enstitüsü, Saksonya, Saksonya Anhalt, Thüringen, Mecklenburg Vorpommern ve Brandenburg eyaletlerinde binlerce kalifiye eleman eksikliği çekildiğine işaret etti.

'İŞLERİMİZİ ÇALMIYORLAR'
Saksonya'dan örnek veren enstitü, Alman çalışan sayısının 7500 azaldığını, 14 bin 800 göçmenin çalışmaya başlayarak oranı düşürdüğünü belirtti. Enstitü uzmanı Fabian Semsarha, "Bazılarının düşündüğü gibi yabancılar Almanların işlerini çalmıyor, istihdama önemli katkıda bulunuyor" açıklaması yaptı.
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Doğunun ekonomisini göçmen ayakta tutuyor
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