Yalçın abimizi yitirdik

Gazeteciliğe70'li yılların sonunda Tercüman Gazetesi'nin Hollanda temsilciliğini üstlenerek başlayan Yalçın Çakır, dün sabah evinde yaşamını yitirdi. Bir süredir hastalıkla mücadele eden 78 yaşındaki Çakır, yaşamı boyunca gazeteciliğin yanı sıra spor camiasına önemli katkı sağlamıştı. Hollanda Türk Spor ve Kültür Federasyonu'nu (HTSKF) kuran Çakır, Türkler için Danışma Kurulu'nun kurucuları arasında yer almıştı. Fotomaç ve ATV Avrupa'nın Hollanda temsilciliklerini yürüten Çakır, NOS TV'de Türkçe 'Pasaport' adlı programda spor haberleri ve yorumları da yapmıştı. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın amcası da olan Rize Derepazarlı Çakır, bir erkek, iki kız çocuğu babasıydı.