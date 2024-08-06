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Giriş Tarihi: 6.8.2024

Yalçın abimizi yitirdik

SABAH Avrupa’nın 1996 yılından bu yana Hollanda temsilciliğini yapan duayen gazeteci Yalçın Çakır, yakalandığı hastalığa yenik düştü. Çakır 78 yaşında vefat ett

Fatih ÖZYAR
Yalçın abimizi yitirdik
İLK GAZETECİLER ARASINDA YER ALDI
Gazeteciliğe, 70'li yılların sonunda Tercüman Gazetesi'nin Hollanda temsilciliğini üstlenerek başlayan Yalçın Çakır, dün sabah evinde yaşamını yitirdi. Bir süredir hastalıkla mücadele eden 78 yaşındaki Çakır, yaşamı boyunca gazeteciliğin yanı sıra spor camiasına önemli katkı sağlamıştı. Hollanda Türk Spor ve Kültür Federasyonu'nu (HTSKF) kuran Çakır, Türkler için Danışma Kurulu'nun kurucuları arasında yer almıştı. Fotomaç ve ATV Avrupa'nın Hollanda temsilciliklerini yürüten Çakır, NOS TV'de Türkçe 'Pasaport' adlı programda spor haberleri ve yorumları da yapmıştı. FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır'ın amcası da olan Rize Derepazarlı Çakır, bir erkek, iki kız çocuğu babasıydı.
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Yalçın abimizi yitirdik
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