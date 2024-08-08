Otomobil üretimi hızla düşüyor

Yılda 6.2 milyon üretim kapasitesine sahip olan Alman otomobil fabrikaları, satış düşüklüğü nedeniyle tesisleri inceleme altına almaya başladı. Talep eksikliği nedeniyle fabrikalar neredeyse hiç doluluk oranına ulaşamazken, ne kadar üretime ihtiyaç duyulduğu ve üretim kapasitelerinin en rekabetçi maliyetlerle nerede oluşturulacağı düşünülmeye başlandı. Bunu ilk Audi uygulamaya koydu.Verilere göre tam üretim kapasitesine 2011'de 5.9 milyon üretimle yaklaşıldı. 2023'te rakam 4.1 milyona geriledi. Pandemi ve parça sıkıntısı üretimi zaman zaman 3.1 milyona düşürdü. 2024'ün ilk yarısında gerileme yaşandı ve sadece 2.1 milyon araç üretildi. Rakam, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9 düştü.Ey denetim ve danışmanlık şirketinden Constantin Gall, bazı tesisler için elektrikli araçlara geçişin tehlikeli olabileceğini söyledi. Gall, "Bazı eski tesisler, yatırım yapmanın anlamı olmadığı için kapatılacak. 24 ila 36 ay içinde talepte önemli artış beklenmiyor. Orta vadede sistemde kapasite fazlası olacak" dedi.Ford, Saarlouis fabrikasını 2025 sonunda kapatacağını duyurdu. Şimdi Audi'nin Brüksel fabrikası tehlikede. Aynı kader, Volkswagen'in Dresden fabrikası için düşünülüyor. Audi, Ingolstadt ve Neckarsulm'da, Volkswagen ise Wolfsburg, Emden ve Zwickau'da gece vardiyalarını durdurdu. VW, bir e-araç fabrika inşasını iptal ederken, Opel batarya fabrika planını askıya aldı.