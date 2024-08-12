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Giriş Tarihi: 12.8.2024

Mültecilere altı ayda 500 saldırı

Almanya’da sığınmacılar, sürekli sözlü veya fiziksel saldırıların hedefi oluyor. Hükümet verilerine göre altı ayda 519 saldırı gerçekleşti, saldırılarda altısı çocuk 46 mülteci yaralandı

Fatih YILMAZ
Mültecilere altı ayda 500 saldırı
ÇOCUKLAR DA MAĞDUR
Irkçıların Almanya'da sığınmacılara yönelik saldırıları sürüyor. Sol Parti'nin Federal Meclis'e mültecilere dönük saldırılara ilişkin verdiği soru önergesine hükümet kanadından yanıt geldi. Buna göre, yılın ilk altı ayında 519 saldırı gerçekleştirildi. Mülteci yurtları dışında gerçekleşen bu olaylarda, altısı çocuk olmak üzere 46 kişi yaralandı.

YURTLARA 69 SALDIRI
Saldırıların büyük çoğunluğu (456), ırkçı çevreler tarafından gerçekleştirildi. Mülteci yurtlarına yönelik 69 saldırı yapıldı. Saksonya ve Thüringen saldırı sayısında öne çıktı. Bu iki eyaleti, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Brandenburg takip etti. Sol Partili Clara Bünger, politikacıların kullandığı ırkçı söylemlerin saldırıları körüklediğini dile getirdi.
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Mültecilere altı ayda 500 saldırı
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