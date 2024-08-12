Mültecilere altı ayda 500 saldırı

Irkçıların Almanya'da sığınmacılara yönelik saldırıları sürüyor. Sol Parti'nin Federal Meclis'e mültecilere dönük saldırılara ilişkin verdiği soru önergesine hükümet kanadından yanıt geldi. Buna göre, yılın ilk altı ayında 519 saldırı gerçekleştirildi. Mülteci yurtları dışında gerçekleşen bu olaylarda, altısı çocuk olmak üzere 46 kişi yaralandı.Saldırıların büyük çoğunluğu (456), ırkçı çevreler tarafından gerçekleştirildi. Mülteci yurtlarına yönelik 69 saldırı yapıldı. Saksonya ve Thüringen saldırı sayısında öne çıktı. Bu iki eyaleti, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Brandenburg takip etti. Sol Partili Clara Bünger, politikacıların kullandığı ırkçı söylemlerin saldırıları körüklediğini dile getirdi.