Türk doktor olmasa sağlık sistemi çöker

ÜÇ milyondan fazla sağlık çalışanını temsil eden kurumların ortak bildirisinde seçmenlerden, ırkçı AfD'ye oy verilmemesi istendi. Alman Doktorlar Birliği Başkanı Klaus Reinhardt, "Daha önce hiç bu kadar geniş bir birlik olmamıştı" dedi. Reinhardt, ırkçıların "Almanya Almanlarındır" söylemini "Çok tehlikeli, insan hayatını tehlikeye atan bir söylem" olarak nitelendirdi.Reinhardt, "Çünkü Türk doktor, Polonyalı hasta bakıcı olmasa, insanlar ölür, sağlık sistemi de birkaç gün içinde çöker. Yabancı sağlıkçılar olmadan, hiçbir şey yapamazsınız" dedi. Bildiriyi Alman Tabipler Birliği, Eyalet Tabip Birlikleri, Alman Hemşireler Konseyi, Alman Hastane Birliği, Tıbbi Asistanlar Birliği ve Alman Eczacı Birlikleri gibi meslek birlikleri imzaladı. Ülkede 64 bin yabancı doktor var.Bildiride, "Sağlık sistemimizdeki çalışanlar dünyanın her yerinden geliyor. Nefret ve kışkırtma giderek artıyor. Sağlık sektöründe çeşitlilik önemlidir. Farklı milletlerden ve kültürlerden insanlarla fikir alışverişi ve işbirliği, çalışmalarımızı zenginleştiriyor. Birlik olarak her hafta aşırı sağa karşı sokağa çıkan yüzbinlerce insanın gösterisini destekliyoruz" ifadeleri bulunuyor.