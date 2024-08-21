Anketlere yansıyan ırkçı yükseliş

ANKET, Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde 1 Eylül'de yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde gerçekleştirildi. Buna göre aşırı sağcı ve göçmen karşıtı AfD, her iki eyalette de birinci parti konumunda. Hükümet partileri Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise iki eyalette de tek haneli rakamlarda yer alıyor.SAKSONYA Eyaleti'nde AfD oyların yüzde 32'sini alırken, Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi yüzde 29 ile ikinci sırada. SPD ve Yeşiller yüzde 5, FDP ise yüzde 2 seviyesinde. Thüringen'de AfD yüzde 30 ile birinci sırada bulunuyor. CDU'nun yüzde 21 ile ikinci sırada olduğu eyalette SPD yüzde 6, Yeşiller ve FDP yüzde 3 oranında oy alıyor. AfD'nin ülke genelindeki oyu ise yüzde 16.ALMANYA'DA ırkçılığın ne kadar yayılıp yükseldiğini yapılan anketler gösteriyor. Irkçılığın artması anketlere yansırken, en büyük tehlike, AfD'nin ülke genelinde daha fazla oy alması. Doğu Almanya'da iki eyaleti kazanmasından hareket edilen AfD, eyaletler meclisinde de etkili olmaya başlayacak. Eyaletler Meclisi'nde ırkçı partilerin yükselmesi ise, ülkenin eksenini değiştirir.