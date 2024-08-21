Halkın üçte biri tasarruf yapamıyor

AXA Sigorta şirketi tarafından yaptırılan araştırmaya göre çalışanların yüzde 37'si tasarruf yapamıyor. Ankete katılanların yüzde 62'si her ay özel bir emeklilik sigortasına yatırım yaptığını ifade etti. Aylık yatırımlar arasında ise büyük farklılıklar var. Çalışanların yüzde 14'ü özel emeklilik tasarrufuna ayda 100 eurodan az yatırıyor.Katılımcılarınyüzde 17'si ise her ay 100-200 euro arasında tasarruf ediyor. Yüzde 12'lik dilim ayda 200-300 euro yatırım yapıyor. Uzmanlar gençlere ek bir emeklilik tasarrufu yapmalarını önerdi ve, "İnsanların gelecekte daha uzun yaşayacakları ve yaşlı nüfusun artacağı gerçeği, gelecekte etkili olacaktır" dedi.