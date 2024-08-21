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Giriş Tarihi: 21.8.2024

Scholz: Bu topluma aitsiniz

Bremen kentinde Alman vatandaşlığına geçenlere Alman kimliklerinin verilmesi için düzenlenen törene, Başbakan Olaf Scholz da katıldı. Scholz, “Bu topluma aitsiniz” dedi

Mustafa AKBABA
Scholz: Bu topluma aitsiniz
BİRLİKTE ŞEKİLLENDİRECEĞİZ
BREMEN Belediyesi'nde düzenlenen etkinlikte Suriye, Gine, Kolombiya, Ürdün, Ghana, Meksika, Rusya ve Ukrayna kökenli 11 yeni Alman Vatandaşı'na kimlikleri verildi. Yeni vatandaşlara seslenen Başbakan Olaf Scholz, "Toplumun bir parçası olan sizlerle ülkemizi birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Sizlerin ülkemize katkılarının kabullenilip saygı duyulmasını arzu ediyorum" dedi.

VATANDAŞLIĞA GEÇİŞLER ARTTI
geçiş törenine ilk kez katılan Scholz, ülkede ırkçılık ve insan düşmanı yaklaşımların aşılamadığına da dikkat çekti. Scholz, "Almanya'da hâlâ göçmen kökenlileri sürgüne göndermek isteyen aktörler var. Bunların üstesinden gelmesini biliriz" diye konuştu.
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Scholz: Bu topluma aitsiniz
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