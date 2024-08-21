Scholz: Bu topluma aitsiniz

BREMEN Belediyesi'nde düzenlenen etkinlikte Suriye, Gine, Kolombiya, Ürdün, Ghana, Meksika, Rusya ve Ukrayna kökenli 11 yeni Alman Vatandaşı'na kimlikleri verildi. Yeni vatandaşlara seslenen Başbakan Olaf Scholz, "Toplumun bir parçası olan sizlerle ülkemizi birlikte şekillendirmeye devam edeceğiz. Sizlerin ülkemize katkılarının kabullenilip saygı duyulmasını arzu ediyorum" dedi.geçiş törenine ilk kez katılan Scholz, ülkede ırkçılık ve insan düşmanı yaklaşımların aşılamadığına da dikkat çekti. Scholz, "Almanya'da hâlâ göçmen kökenlileri sürgüne göndermek isteyen aktörler var. Bunların üstesinden gelmesini biliriz" diye konuştu.