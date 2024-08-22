Ölenlere bile saygıları yok

Irkçılığın yükseldiği ve Almanya için Alternatif isimli faşist partinin oy oranının giderek arttığı Almanya'da şok bir saldırı yaşandı. 29 Mayıs 1993'te Solingen'de kundaklanan evde hayatını kaydeden 5 Türk için dikilen anıt, kimliği belirsiz ırkçılar tarafından saldırıya uğradı. Olaydan bir yıl sonra Mildred Scheel Meslek Okulu'nun önüne dikilen anıt, 30 yıldır tek bir saldırıya bile maruz kalmamıştı.BİR gamalı haç sembolünü parçalayan iki çelik figür ve dövme halkalarla çevrili olarak tasarlanan anıta sürekli yeni halkalar eklendi. Son bilinen rakamlara göre anıtta 7 binden fazla halka bulunuyordu. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler şimdi bu halkaların bazılarını kırıp, sert cisimlerle vurup zarar verdi. 44 halkaya zarar verilen ve ırkçı motifli olduğu düşünülen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.SOLİNGEN Teknik İşletmeleri (TBS), hasar gören halkaları gençlik yardım atölyesine getirdi. Winfried Borowski, "44 halkaya zarar verilmiş. Bazıları zorla sökülmüş kırılmış. Anıta saldırı beni şoke etti" dedi. Irkçı kundaklamada Gürsün İnce (27) ve Hatice (18), Hülya (9) ve Saime Genç (4) ile Gülüstan Öztürk (12) ölmüştü. Evde yaşayan 14 kişi ise yaralanmıştı.