AFD’li ırkçıdan soykırım çağrısı

Olay, Alman gazetecilerin ırkçıların yaptığı yürüyüşe sızmasıyla ortaya çıktı. RTL televizyonundan bir ekip gizli kamera çekimiyle ırkçıların arasına girdi ve burada konuşulanları kaydetti. AfD'li bir kadınla konuşan gazeteciler, kadının yaptığı açıklamaları kayda aldı. RTL kadının açıklamalarını, "Müslümanlara dönük toplu katliam istedi" ifadesiyle duyurdu.RTL, ırkçıların yabancıların sınırdışı edilmesini istediği "Tersine Göç" isimli yürüyüşte Almanya için Alternatif Partisi ile çok radikal Neo-Nazilerin bağlantısının açıkça ortaya çıktığına değindi. RTL, "Birçok AfD'li ile görüştük. İçlerinden bir kadın utanmadan, çekinmeden yabancı düşmanı, Yahudi düşmanı ifadeler kullandı. 6 milyon değil, 175 bin Yahudi'nin öldürüldüğünü söyledi" dedi.Gizli kayıtta kadının, "Ama iyi ki de Holokost yaşanmış. Bunun ötesinde Almanya'nın ihtiyacı olan şey, Srebrenitsa 2.0'dır" dediği duyuluyor. Kadının Berlin'de Avrupa Parlamentosu seçim kampanyasında aktif rol oynadığı, skandal patlak verince, kadının panik halinde partisiyle ilişkiyi kestiği öğrenildi. RTL haberde, "Kadın, Müslümanlara dönük toplu katliam istedi" ifadesini kullandı.