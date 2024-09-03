Siyasiler AfD’li başbakan istemiyor

Ülkenin doğusunda bulunan iki eyalette yapılan seçimlerde ırkçı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), resmen oy patlaması yaşadı. Almanya'nın en tehlikeli ırkçılarından biri olarak görülen Björn Höcke'nin başbakan adayı olduğu Thüringen'de AfD en yakın rakibi Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi'ne (CDU) 9.2 puan fark attı ve oyların yüzde 32.8'ini alarak seçimleri kazandı. CDU, yüzde 23.6 ile ikinci oldu.Sol Parti'den ayrılıp BSW adı altında kendi partisini kuran Sahra Wagenknecht yüzde 15.8 oranında oy aldı. Sol Parti ise oyların yüzde 13.1'ini elde etti. Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD yüzde 6.1 ile dördüncü parti olurken, Yeşiller yüzde 3.2 ile barajın altında kaldı. 88 sandalyeli mecliste AfD 32, CDU 23, BSW 15, Sol Parti 12, SPD ise 6 sandalye kazandı. AfD, bu sonuçlarla ilk kez bir eyalette birinci oldu.Federal Hükümet'te yer alan Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) ise meclisin dışında kaldı. Eyalette hükümeti kurabilmek için 45 sandalyeye ihtiyaç duyuluyor. Bu da, AfD ve BSW'nin dahil olmadığı bir hükümetin oluşturulamaması anlamına geliyor. AfD ve BSW ise birleşmesi durumunda 47 sandalye ile hükümeti kurma imkanına sahip. AfD'nin bir başbakan çıkarmasını önlemek için diğer partiler koalisyon kurabilir.CDU, BSW ve SPD'nin, Sol Parti'nin dışardan desteklediği bir koalisyon kurabileceği belirtilse de, AfD'nin eyalette bu kadar güçlü olması çözümü engelliyor. CDU'nun BSW ve Sol Parti ile koalisyona girmeme kararından vazgeçmesi ise, partinin güvenilirliğine zarar verecek. AfD'nin Thüringen'deki başbakan adayı Björn Höcke, açık ara en büyük güç olduklarını belirterek, "Hükümet sorumluluğunu üstlenmeye hazırız" dedi.Björn Höcke, seçimleri kazandıktan sonra tüm partileri görüşmeler yapmak için davet edeceklerini belirtti. Ancak olası sondaj görüşmelerine kimsenin katılmaması bekleniyor.İki eyalette de tüm partiler AfD ile hükümet kurmayacaklarını duyursa da, AfD liderleri hükümete talip olduklarını açıkladı. Partinin eş başkanlarından Alice Weidel, "Her iki federal eyalette de AfD parlamentodaki sandalyelerin üçte birini kazanmayı başardı. Biz görmezden gelinemeyiz ve elbette hükümette yer alacağız. Aksi takdirde bu seçmenlerin iradesini açıkça göz ardı etmek olur" diye konuştu.Resmi olmayan sonuçlara göre Saksonya seçimlerini ise CDU kazandı. CDU oyların yüzde 31.9'unu alarak seçimleri kazanırken, ırkçı AfD yüzde 30.6 ile ikinci parti oldu. BSW yüzde 11.8 ile yarışı üçüncü olarak tamamladı. SPD yüzde 7.3 oy alırken, Yeşiller 5.1 ile barajı güçlükle aşabildi. 120 sandalyeli mecliste CDU 42, AfD 41, BSW 15, SPD 9, Yeşiller 6, Sol Parti 6 ve FW 1 sandalye kazandı.Saksonya'da Kretschmer'in başbakan kalabilmesi için CDU'nun işbirliğini "asla yapmayacağız" diye reddettiği BSW Başbakanı Sahra Wagenknecht'in desteğine ihtiyacı var.Saksonya'daki seçimlere katılım oranı yüzde 75 olarak açıklandı. Bu da eyalette son yıllarda yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım oranı olarak kayıtlara geçti.Başbakan Olaf Scholz'un partisi SPD, Thüringen'de oyların ancak yüzde 6.1'ini elde edebildi. Saksonya'da barajı 5.1 ile zor geçen partide Başbakan Scholz eleştirilmeye başlandı.FDP Genel Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, "Seçim sonuçları hükümete meşruiyetini kaybettirdi. İnsanlarda bu koalisyonun ülkeye zarar verdiği izlenimi var. Ve bu kesinlikle Hür Demokrat Parti'ye zarar veriyor" dedi.