Türk karateciler 4 madalya kazandı

İsviçre'nin Basel kentinde düzenlenen 76 kiloda Muhammet Mustafa Polat, 61 kiloda Mehmet Ali Tomurcuk, 50 kiloda Fatma Akyüz bronz madalya, 57 kiloda ise Enver Can Koşar gümüş madalya kazandı. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Başkan Yardımcısı Erkan Taşbaşı Gaziantepli sporcuları tebrik etti. Kafile başkanı ve karate antrenörü Ünal Polat, "Turnuvada altın madalyaları kılpayı kaçırdık. Bu turnuva bizim için çok büyük bir deneyim oldu. Bundan sonra sporcular daha başarılı olacaktır" dedi. Polat, kendilerine destek olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e de teşekkür etti.