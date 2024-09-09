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Giriş Tarihi: 9.9.2024

Öğrencilerden soykırım tepkisi

Hollanda’da öğrenciler İsrailli kurumlarla işbirliğini protesto etmeye devam ediyor. Öğrenciler, İsrail’in boykot edilmesini istedi

Fatih ÖZYAR
Öğrencilerden soykırım tepkisi
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İsrail'in Filistin'deki soykırımı Hollandalı öğrenciler tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte Hollandalı öğrenciler de eylemlerini yeniden başlattı. Amsterdam Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler, ülkedeki tüm üniversitelerin İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin sonlandırılmasını istedi.




IRKÇI DEVLET
Binlerce öğrenci ve akademisyen, İsrailli akademisyen kurumlarla ilişkinin kesilmemesini eleştirdi. İsrail aleyhine slogan atan öğrenciler, "Filistin'e şimdi özgürlük", "İsrail'e boykot", "Nehirden denize özgür Filistin", "1948'den bu yana İsrail ırkçı bir devlet" sloganları atarak İsrail katliamını kınadı.
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Öğrencilerden soykırım tepkisi
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