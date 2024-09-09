Öğrencilerden soykırım tepkisi

İsrail'in Filistin'deki soykırımı Hollandalı öğrenciler tarafından protesto edilmeye devam ediyor. Yeni öğretim yılının başlamasıyla birlikte Hollandalı öğrenciler de eylemlerini yeniden başlattı. Amsterdam Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler, ülkedeki tüm üniversitelerin İsrailli akademik kurumlarla işbirliğinin sonlandırılmasını istedi.Binlerce öğrenci ve akademisyen, İsrailli akademisyen kurumlarla ilişkinin kesilmemesini eleştirdi. İsrail aleyhine slogan atan öğrenciler, "Filistin'e şimdi özgürlük", "İsrail'e boykot", "Nehirden denize özgür Filistin", "1948'den bu yana İsrail ırkçı bir devlet" sloganları atarak İsrail katliamını kınadı.