Sosyal yardım alanın durumu çalışandan iyi

Tafelyardım kurumunun Essen şube müdürü Jörg Sartor, çalışanlar ile çalışmayanlar arasında gelir düzeyi olarak fark olmadığını söyledi. Sartor, hatta sosyal yardımla geçinen bazı kişilerin, çalışanlardan daha fazla kazandıklarını söyledi. Tafen Essen müdürü, "Hükümet yanlış siyaset izliyor" diye konuştu.Haftada 6 bin kişiye yemek dağıttıklarını belirten Sartor, "Hükümet sosyal yardım parasına yüzde 12 zam yaptı. Bence bu çalışan insanlara karşı hem haksızlık hem de saygısızlık. Çalışmayanlar, çalışanlardan daha iyi kazanıyor. Artık sadece çalışmayana değil, çalışıp geçinemeyene de yardım eder olduk" dedi.Almanya'da geçim şartlarının giderek zorlaştığına dikkat çeken Tafel Essen Müdürü Jörg Sartor, "Çalışan insanları destekleyecek düzenlemeler yapılmalıdır. Bu konuda Alman hükümeti yanlış yapıyor. Hele hele emeklilerin geçinmesi giderek zorlaşıyor. Onları yaşam mücadelesinde yalnız bırakmamak lazım" diye konuştu" ve siyasetten acil çözüm üretilmesini istedi.