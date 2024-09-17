Kruse’den polise ırkçılık suçlaması

ALMAN Milli Futbol Takımı'nın da eski yıldızı olan Max Kruse, hatalı park sonrası bisikletli polislerin durdurduğu eşine ırkçı hakarette bulunulduğu için şikâyetçi oldu. Kruse, "Eşime, 'Bu arabayı alabilmek için ne yaptınız' gibi ırkçı ima içeren sorular soruldu. Eşim kendini korumak için cep telefonuyla kayda başladığında telefonu ve çantası alındı. Kredi kartının fotoğrafı çekildi" dedi. Kruse polislerden şikâyetçi olurken, Berlin Emniyet Müdürlüğü, polisler hakkında soruşturma başlatıldığını doğruladı. Soruşturmanın, yaralama, hakaret şüphesiyle yürütüldüğü açıklandı.