‘Yüreğimi yakan yangının çıkış nedeni araştırılsın’

BaşkentBerlin'in kuzeyindeki Eberswalde'de cumartesi günü bir evde çıkan yangında ölen anne ve oğlunun kimlikleri belli oldu. Yangında Emine Çoban ve dört yaşındaki oğlu Umut Can'ın öldüğü kesinleşti. Eşi ve oğlunu yitiren Eyüp Çoban, işten eve dönerken haber aldığını dile getirdi ve kundaklama şüphesi de bulunan yangın için "Bu yangın iyice araştırılsın" dedi.ÇOBAN, "Berlin'deydim, eve dönüyordum. Eberswalde'de tren istasyonunda indim, otobüs bekliyordum, geç olunca yürüyerek eve geçeyim dedim. Yoldayken bir arkadaş aradı, evde yangın olduğunu söyledi. Koşa koşa geldim, eve girmek istedim ama polis ve itfaiye bırakmadı. Çocuğumun ismini verdim, ama kurtarılanlar arasında yoktu. Allah kimseye evlat acısı vermesin" diye konuştu.URFALI Eyüp Çoban'ın amcası Adil Çoban ise "Sabah 04.00 sıralarında haberdar oldum. Olay yerine ulaştığımızda binanın soğutma işlemleri sürüyordu. Bizi kesinlikle içeri almadılar. Çok üzgünüz. İtfaiye Emine ve Umut'u alt kata inerken kucak kucağa bulmuş. Konunun aydınlatılacağına inanıyoruz" dedi. Çoban, binada Türk, Ukraynalı ve Azerbaycanlı ailelerin oturduğunu, bina sahibinin de Türk olduğunu ifade etti. BERLİN