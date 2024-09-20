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Giriş Tarihi: 20.9.2024

900 bin dosya rafta kaldı

Eğitim ve sağlık sistemi alarm veren Almanya’da hukuk sistemi de tıkandı. Geçtiğimiz yıl, 900 binin üzerinde suç dosyasına hiç bakılamadığı ortaya çıktı

TEVFİK KARA
900 bin dosya rafta kaldı
ÇOĞUNLUK İNTERNET SUÇU
Hakimler Birliği, 2023'te Almanya'da savcıların önüne 5.4 milyon yeni suç dosyasının geldiğini, ancak bunlardan 906 bin 536'sına hiç bakılamadığını açıkladı. Birlik, rekor sayıdaki dosyaların çoğunluğunu internet üzerinden işlenen kin, nefret söylemi ve çocuk pornografi suçlarının oluşturduğunu kaydetti, "2021'de sayı 727 bin olarak kayda geçmişti" şeklinde açıklama yaptı.

HAMBURG RAKAMLARI ŞAŞIRTTI
Eyaletler arasında yapılan araştırmaya göre, Saksonya'daki açılmayan dosya sayısı 41 bin 474'e çıktı. Hamburg'da işleme alınması gereken vaka sayısı yüzde 70 artarak 39 bine yükseldi. Hamburg'un küçük eyalet olmasına rağmen rakamın yüksekliği hukukçuları ürküttü. Berlin'de işlem yapılmayan dosya sayısı 36 bin 840 oldu. Tek düşüş Saksonya Anhalt'ta yaşandı.
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900 bin dosya rafta kaldı
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