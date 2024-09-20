Yetenekli kaleciydi bacağından oldu

Gelecek vaat eden kalecilerden biri olarak lanse edilen 19 yaşındaki Berkin Arslanoğulları'nın hayallerini kanser yıktı. Daha mart ayındaki hazırlık maçında kaleyi koruyan Berkin'in hastalığı hızla ilerledi. Uygulanan kemoterapinin sonuç vermemesi üzerine doktorlar Berkin'in hayatının kurtarılması için sol bacağının diz kapağından itibaren ampute edilmesinde karar kıldı.UNİON Berlin, futbolcusunu hastalık sürecinde yalnız bırakmadı, yardım kampanyası başlattı. Taraftar ve futbolseverlere yapılan çağrı kısa sürede karşılık buldu ve 200 bin euronun üzerinde para toplandı. Kampanyanın amacı, 'Tedavi sürecine destek vermek, engelsiz eve taşınmasını, protez bacağa sahip olmasını sağlamak, yeni hayata uyumunu kolaylaştırmak' diye açıklandı.BERKİN'İN tedavi sürecinde anne ve babasının artık işe gidemediğine işaret eden Union Berlin, "Berkin ve ailesinin desteğe, dayanışmaya ihtiyacı var. Maddi yükü biraz hafifletmek, ona umut dolu gelecek için en iyi şansı vermek amacıyla kampanya başlattık. Hedef 2 milyon euro" açıklaması yaptı. Berkin, herkese teşekkür etti.ALMANYA Milli Futbol takımı ile Bayern Münih'in yıldız ismi Manuel Neuer (38), Berkin için başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabından duyurup destek istedi. Neuer, Instagram hikayesine, "Berkin hayatının en zorlu mücadelesini veriyor. Ona kemik kanseri teşhisi konuldu. Birlikte yardım edelim" diye yazdı. Birçok profesyonel futbolcu da Berkin'e destek oldu.