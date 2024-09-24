Göçmensiz bazı iş kolları yürümez

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün (IW), verileri ülkede göçmen kökenlilerin bazı mesleklerde ne derece önem arz ettiğini ortaya koydu. Enstitü, tüketicilere temel mal ve hizmetlerin sağlanması, işletmelerin tedarik zincirlerinin düzgün işlemesi noktasında göçmen kökenli 160 bin şoförün önemine işaret etti. IW, "Hemşirelik göçmenler olmadan imkânsız" dedi.SATIŞ elemanı bulmanın zorluğuna işaret eden enstitü, bu daldaki açığı 100 bin kişi ile göçmen kökenlilerin doldurduğunu aktardı. IW'ye göre, yaklaşık iki milyon göçmen kökenli, iş gücü sıkıntısı çeken mesleklerde çalışarak açığı kapatıyor. Son zamanlarda boş olan 10 pozisyondan yedisi için nitelikli personel bulunamıyor.