Türk Rivierası İspanya’yı solladı

Önde gelen tur operatörlerinden Dertour, bu yaz en fazla tercih edilen destinasyonun Türkiye olduğunu açıkladı. Dertour'un ürün müdürü Sven Schikarsky, "Her beş kişiden biri, tatil için Türkiye'yi tercih etti" diyerek Türkiye'nin popülaritesinin altını çizdi. Schikarsky, aileler arasında bu oranın neredeyse üçte bire kadar çıktığını belirtti. Haziran-Eylül döneminde önceki yıla kıyasla yüzde 18 oranında müşteri sayısında artış olduğu da aktarıldı, rezervasyonlarda pandemi öncesi seviyelere yaklaşıldığı belirtildi. Öte yandan TUI müşterileri arasında Antalya'yı tercih edenlerin sayısı Almanların gözde destinasyonu Mallorca'yı geride bıraktı. FRANKFURT