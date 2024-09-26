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Giriş Tarihi: 26.9.2024

Yasemin yeniden cezaevinde

Çalıştığı şirketten 8,2 milyon euro çalıp Türkiye’ye kaçan, üç yıl sonra teslim olan Yasemin Gündoğan, cezaevine sevk edildi. Gündoğan, tutuksuz yargılanıyordu

Cengiz PARLAYAN
Yasemin yeniden cezaevinde
Bremen kentinde 2021 yılında çalıştığı para nakil şirketinden 8,2 milyon euro çalan Yasemin Gündoğan (31) tekrar tutuklandı. Türkiye'ye kaçtıktan sonra temmuz ayında teslim olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılıp tutuksuz yargılanan Gündoğan, kaçma şüphesi üzerine tutuklanıp Bremen Cezaevi'ne sevk edildi. Başsavcı Frank Passage, "Gündoğan birkaç haftadır tekrar tutuklu bulunuyor" açıklaması yaptı. Ağır hırsızlık ve belge sahteciliği suçlamasıyla yargılanacak olan Gündoğan'ın duruşması 12 Kasım'da başlayacak.
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Yasemin yeniden cezaevinde
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