Hükümet çatırdıyor

Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti'den (FDP) oluşan Alman Hükümeti'nde sular bir türlü durulmuyor. Ortaklar arasındaki anlaşmazlığa her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak FDP, daha önce destek verdiği SPD'li Çalışma Bakanı Hubertus Heil'in tartışmalı emeklilik reformundan desteğini çekeceğini açıkladı.Yeşiller Partisi kanadında ise eş başkanlar ile yürütme kurulu üyelerinin istifa haberinden sonra partinin gençlik örgütü yönetimi de istifa etti. Gençler, istifalarını sunarken koalisyonun bir parçası olarak verilen tavizlerden dolayı duyulan hayal kırıklığından söz etti, yeni parti kuracaklarını duyurdu. Halk oylamalarında da iktidarı oluşturan partilere destek azaldı.MUHALEFET, eyalet seçimlerinden çıkan sonuçları da göz önünde bulundurarak yeniden erken seçim çağrısı yaptı. CDU Genel Sekreteri Carsten Linnemann, "Erken seçime gitmekten başka yol yok" ifadesini kullandı. CDU, Yeşillerdeki istifa sürecini göz önünde bulundurup Yeşiller Partili Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un istifasını istedi. Fatih YILMAZ / MANNHEİMYeni kurulmasına rağmen girdiği eyalet seçimlerinde büyük başarı elde eden Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW) lideri Sahra Wagenknecht de erken seçim talep etti. Başbakan Olaf Scholz ise son gelişmeleri değerlendirdi ve Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit aracılığıyla istifaların koalisyon hükümetine hiçbir etkisi olmadığını söyledi. Ülkede genel seçim 28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.