Irkçı AfD’den siyasi şov

Irkçı AfD'nin birinci parti olduğu Thüringen Eyaleti'nde, seçim sonrası yapılan ilk meclis oturumunda tartışma çıktı. Tartışmaya oturumu yöneten AfD'li Jürgen Treutler sebep oldu. Treutler, iç tüzük değişikliği yapmak isteyen diğer partili milletvekillerine söz vermedi, değişiklik dilekçesini işleme almadı ve seçim yapılmadan oturumu sonlandırdı.BU tutum üzerine milletvekilleri, Treutler'a tepki gösterdi. Hükümet kurulana kadar görevine devam eden Eyalet Başbakanı Bodo Ramelow, AfD'nin anayasayı ayaklar altına aldığını ifade etti. Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU), milletvekillerine söz verilmemesi ve iç tüzük değişikliği dilekçesinin işleme alınmamasını eyalet anayasa mahkemesine taşıma kararı aldı.AFD'NİN tutumunu değerlendiren Jena Üniversitesi anayasa hukukçusu Profesör Michael Brenner, "AfD oturumu, biraz demokrasiyi, işleyiş kurallarını ve sınırlarını test etmek için kullandı" dedi. Benzer büyüklükte bir olayın yaşandığına dair bir örnek bilmediğini de ifade eden Brenner, "Hâkimlerin, eylemin anayasa ihlali oluşturduğuna karar vereceklerini tahmin ediyorum" dedi.sandalyeli eyalet meclisinde Sosyal Demokrat Parti (SPD), CDU ve Sahra Wagenknecht İttifakı (BSW), mecliste 32 sandalyeye sahip AfD'den bir meclis başkanı seçilmemesi için iç tüzüğü değiştirmek istiyor. AfD ise Wiebke Muhsal'ı ülkenin ilk AfD'li eyalet meclisi başkanı seçtirmek istiyor. Mevcut iç tüzüğe göre sadece en güçlü parlamento grubu olan AfD'nin aday gösterme hakkı var. Treutler, bu nedenle dilekçeyi işleme koymadı, seçim yapılmadan oturumu sonlandırdı.