Essen’de kundakçı dehşeti: 31 yaralı

Elinde bir pala olan kundakçı, ilk önce Altenessener Caddesi'ndeki bir binayı ateşe verdi. Binayı yaktıktan sonra olay yerinden uzaklaşan palalı kundakçı, Zollverein Caddesi'ne giderek bir binayı daha kundakladı. Kundakçı daha sonra birkaç yüz metre mesafede, kamyonetiyle bir manavın vitrinine daldı ve binaya büyük hasar verdi.Palalı kundakçı kaçarken, kundaklanan binalarda resmen can pazarı yaşandı. Yangınlarda toplam 31 kişi yaralanırken, iki çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Aileler çocuklarını pencerelerden kurtarırken, itfaiye yangınlara kısa sürede müdahale etti. Polis, 41 yaşındaki Suriyeli'nin ele geçirildiğini bildirdi.