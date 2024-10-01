Ekim birçok yenilikle geldi

Bugünden itibaren devlet, konut açığını kapatmak ve 150 bin konut inşa edilmesini sağlamak amacıyla düşük faizli kredi teşvik programını devreye soktu. Buna göre çevre dostu konut yapacak olanlar yüzde 1 ve 2 oranında faizle verilecek teşvik kredisinden yararlanabilecek. Hükümet bir yılda 150 bin konut inşa edilmesini sağlamak istiyor. 1 Ekim'den itibaren kış lastiklerinde M+S sembolünün bulunması yeterli olmayacak. Bunun yerine Alpin Sembolü (dağ ve kar motifli) olması şartı getirildi. Ehliyet sınav kataloğuna yeni sorular eklendi. Öte yandan, hatlardaki çalışma nedeniyle duran Berlin, Paris ve Brüksel seferleri 28 Ekim'den itibaren yeniden hizmete girecek.