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Giriş Tarihi: 5.10.2024

Çinli otomobillere AB’den vergi darbesi

Avrupa Birliği, Çin’den gelen elektrikli otomobillere ek gümrük vergisi uygulanmasına karar verdi. Alman otomobil üreticileri, kararın sektöre zarar vereceği görüşünde

Fatih YILMAZ
Çinli otomobillere AB’den vergi darbesi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin devletinden sübvansiyon aldıkları ve haksız rekabete neden olduklarını ileri sürerek Çinli otomobil üreticilerine yüzde 35'e kadar ek vergi uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı. Oylama öncesi BMW, VW ve Mercedes, ek vergiye karşı olduklarını açıklamıştı. En büyük korku Çin'in misilleme yapması olarak öne çıkmıştı. Dünkü oylamada Almanya karşı oy kullandı, ancak bu kararı durdurmaya yetmedi. İthalat vergisinin kasım ayı başında yürürlüğe girip girmeyeceğine AB Komisyonu özel oturumda karar verecek.
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Çinli otomobillere AB’den vergi darbesi
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