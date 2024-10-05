Çinli otomobillere AB’den vergi darbesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Çin devletinden sübvansiyon aldıkları ve haksız rekabete neden olduklarını ileri sürerek Çinli otomobil üreticilerine yüzde 35'e kadar ek vergi uygulanmasını öngören tasarıyı onayladı. Oylama öncesi BMW, VW ve Mercedes, ek vergiye karşı olduklarını açıklamıştı. En büyük korku Çin'in misilleme yapması olarak öne çıkmıştı. Dünkü oylamada Almanya karşı oy kullandı, ancak bu kararı durdurmaya yetmedi. İthalat vergisinin kasım ayı başında yürürlüğe girip girmeyeceğine AB Komisyonu özel oturumda karar verecek.