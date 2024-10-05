Filistin baskısı ilkokula indi

İSRAİL'İN her gün farklı yöntemlerle katlettiği Filistinlilere destek olanlara yönelik baskı sürüyor. Remscheid kasabasındaki bir okulda öğretmen, 10 yaşındaki çocuğa üzerinde "Özgür Filistin" yazan tişört giydiği gerekçesiyle hakaret yağdırdı, tişörtü çıkarmasını istedi. Çocuk, tişörtü çıkarması halinde çıplak kalacağını söyleyince öğretmen, "Umurumda değil" şeklinde tepki gösterdi.FAS kökenli çocuğa, bir arkadaşı kazağını verdi. Olay kapandı sanılırken, öğretmen kendisine isimsiz bir email gönderildiğini ve mailde tehdit edildiğini ileri sürüp, 10 yaşındaki çocuk hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadeye çağrılan ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu, öğretmenin çocuğu Yahudi düşmanı olmakla suçladığını belirtip karşı dava açtıklarını söyledi.