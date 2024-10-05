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Giriş Tarihi: 5.10.2024

Filistin baskısı ilkokula indi

Almanya’da Filistin’e destek verenlere yönelik baskı ilkokullara kadar indi. ‘Özgür Filistin’ yazılı tişört giyen 10 yaşındaki çocuk hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Fatih YILMAZ
Filistin baskısı ilkokula indi
ÇOCUĞA HAKARET YAĞDIRDI
İSRAİL'İN her gün farklı yöntemlerle katlettiği Filistinlilere destek olanlara yönelik baskı sürüyor. Remscheid kasabasındaki bir okulda öğretmen, 10 yaşındaki çocuğa üzerinde "Özgür Filistin" yazan tişört giydiği gerekçesiyle hakaret yağdırdı, tişörtü çıkarmasını istedi. Çocuk, tişörtü çıkarması halinde çıplak kalacağını söyleyince öğretmen, "Umurumda değil" şeklinde tepki gösterdi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
FAS kökenli çocuğa, bir arkadaşı kazağını verdi. Olay kapandı sanılırken, öğretmen kendisine isimsiz bir email gönderildiğini ve mailde tehdit edildiğini ileri sürüp, 10 yaşındaki çocuk hakkında suç duyurusunda bulundu. İfadeye çağrılan ailenin avukatı Yalçın Tekinoğlu, öğretmenin çocuğu Yahudi düşmanı olmakla suçladığını belirtip karşı dava açtıklarını söyledi.
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Filistin baskısı ilkokula indi
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